3男參加大甲媽祖遶境阻拍攝 毆打記者被起訴

胡姓男子等3人去年在彰化市參加大甲媽祖遶境活動時，因友人被辣椒水噴到不適倒地，見某電視台陳姓記者在拍攝，胡男等人為阻止拍攝而毆打記者，檢方依傷害等罪起訴胡男等3人。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，21歲的胡男、吳男、汪男及黃男等人，去年4月8日晚間來到彰化市參加台中市大甲媽祖遶境活動，胡男等人站在便利超商前面時，超商前有人群因故發生衝突，黃男被噴辣椒水，身體不適倒地。

某電視台陳姓記者正在採訪大甲媽祖遶境活動，看到黃男倒地拿攝影機拍攝，胡男等人為了幫黃男出氣，阻止陳姓記者拍攝，動手打人。混亂之中，陳姓記者左前臂擦傷、下背部受傷，攝影機的螢幕面板也碎裂。

彰化縣警察局彰化分局獲報，循線逮捕胡男、吳男及汪男等3人，承辦此案的檢察官根據胡男等3人的供詞及毀損攝影機的照片，認為胡男等3人涉犯刑法傷害及毀損等罪，依法提起公訴。