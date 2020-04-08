彩券阿姨代刮中3百竟沒收 女演員錄影po網挨告誹謗

女演員謝明君2018年在台大醫院門口，向江姓阿姨購買刮刮樂彩券，過程中因中獎3百元發生爭執，謝女錄影po上臉書爆料公社及youtube，引發網友熱議，江不滿提告誹謗，士林地檢署日前偵結，認為謝女行為抒發親身經歷，且彩券誠信屬可受公評之事，全案不起訴處分。

不起訴書指出，2018年10月9日，謝女在台大醫院門口向擺攤販賣彩券的江女購買彩券，因中獎3百元發生爭執，謝女錄下當時畫面爆料，江認為謝女是周刊記者，才會惡意爆料，提告謝女誹謗。

謝女稱，自己是演員不是記者，當日花1百元向江購買彩券，江表示幫忙挑選、刮開，結果彩券還有一部沒刮開就被江收起來，提醒江後，刮中了3百元，但江卻不讓取回中獎彩券，江女事後要當場付現金，但沒有收，才會發生拉扯，警察到場後才協助取回彩券。

謝女指出，影片po到爆料公社，但沒有下標題，發表的內文有提到「疑似」，沒有誹謗江女。youtube影片消息來源，則是台大醫院門口的路人，路人稱阿姨是慣犯，同樣伎倆用了多次，台大醫院都知道不會跟她買。

江女提告稱，怕彩券被仿冒，想收起彩券放在輪椅下方，再拿現金給謝女，但遭拒絕，台彩公司有建議先給客人獎金，但謝女認為她想占有彩券而搶彩券，警察來了雙方認同是一場誤會。

檢察官認為，江女自承曾收走彩券，且謝女付款買彩券，當場刮開確認中獎，無義務一定要由江女兌換，可至全台任一台彩經銷商或門市兌換獎金，江女怕彩券仿冒，不合常理。