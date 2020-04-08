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居家檢疫隔離接訪客、開趴一籮筐 將可罰20到30萬

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居家檢疫6度趴趴走只罰30萬 黃偉哲怒：應按次數處罰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南仁德區潘姓男子在居家檢疫期間6度趴趴走，因為累計不足6小時，目前研議罰30萬元。記者鄭維真／翻攝
台南仁德區潘姓男子在居家檢疫期間6度趴趴走，因為累計不足6小時，目前研議罰30萬元。記者鄭維真／翻攝

台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間6度趴趴走，因為累計不足6小時，目前研議罰30萬元，對此，台南市長黃偉哲今天下午受訪時相當氣憤，指居家檢疫還違規的人太可惡，他對於目前以「時間」為裁罰標準很不服氣，應按「次數」處罰，將向中央流行疫情指揮中心反映。

黃偉哲說，他個人主張要按次處罰，因為現在刑法都是按次處罰，但因為指揮中心是依照行政院所頒布「以跑出去的時間」為裁罰標準，所以新竹台商罰100萬元，台南居家檢疫跑出去罰30萬元，各縣市不能隨自己喜歡來處罰，否則標準會不一致。

「依照行政院頒布的標準是以時間為準，我們就必須這樣，但我心裡很不服氣！」黃偉哲說，違規的人每出去一次就曝光一次，而且是避開政府電話、防疫人員明知故犯，一犯再犯，令人難以接受，有機會的話他會向防疫中心建議修改裁罰標準，「如果熱心的鄰居沒檢舉，搞不好就這樣放過了，還讓他領1萬4千元，很不應該」。

對於居家檢疫是否有疏失？黃偉哲說，不忍苛責衛生及民政人員，因為他們並非故意縱放居家檢疫的人趴趴走，反而是居家檢疫還違規的人太可惡，政府都貼心給他們防疫津貼、防疫包，還要打電話問候他們，結果卻鑽漏洞，呼籲國人要有危機意識不要趴趴走，市府也會精進改善防疫措施。

居家檢疫 黃偉哲

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