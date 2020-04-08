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張俊宏拿公司資金還趙藤雄、黃崇仁借款 背信罪判半年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
前立委張俊宏。 圖／聯合報系資料照
前立委張俊宏。 圖／聯合報系資料照

海基會前副董事長、民進黨前立委張俊宏因違反證券交易法判刑入監，他今年初獲准假釋，但他1999年6月起擔任全民電通公司董事長，並翌年3月起任全民電通轉投資子公司台灣大業發展投資公司董事長，向力晶半導體負責人黃崇仁、遠雄企業負責人趙藤雄借款，卻利用台灣大業資金償還。台北地院依修正前商業會計法明知不實填製會計憑證罪判張7月徒刑，未扣案的957萬元沒收，案經上訴，高院更一審今依背信罪判他1年徒刑，減為6月，得易科罰金，犯罪所得仍沒收。

張俊宏曾因全民電通掏空案入獄，獲假釋後，又違反證交法被判刑2年定讞，前案假釋遭撤銷，高院定應執行刑5年7月，但檢方傳、拘無著，通緝張。去年5月，張現身總統府，聲稱要投案，想見總統蔡英文、府秘書長陳菊，後因身體不適送往振興醫院，送台北監獄服刑。

本案則是張俊宏擔任全民電通、台灣大業董事長時，因全民電通轉投資子公司環視多媒體公司財務困難，且張有私人債務待處理，他先在2000年4月6日於合作金庫仁愛分行開設個人帳戶，再以個人名義向黃崇仁借款1千萬、4百萬元，也兩度向趙藤雄借款1千萬、1千萬元。

黃崇仁、趙藤雄都答應借款，並匯款至張俊宏帳戶，張把私人借得的部分款項存入台灣大業公司相關帳戶，支付環視多媒體薪資，台灣大業公司實際自張俊宏帳戶取得且可供使用的資金，共1450萬元。

但張俊宏為清償這些個人借款，未經董事會決議，先是指示台灣大業黃姓女會計開立金額1千萬元支票，償還黃崇仁的第一筆1千萬借款，再請黃女開立4百萬元支票給力世管理顧問公司，還黃400萬元。

而為還第二筆趙藤雄1千萬的借款，張也請黃開金額為1007萬5千元的支票給趙藤雄。總計台灣大業公司實際自「張俊宏帳戶」取得可供使用的資金是1450萬元，但與公務無關的支出中，資金來源也與「張俊宏帳戶」完全無關的為2407萬5千元，張連續背信轉帳，讓台灣大業公司損失957萬5千元。

張俊宏否認犯罪，辯稱「不知情」，但高院依據黃崇仁、趙藤雄、經理趙維倩、黃女的證述和相關匯款資料，認定借款和清償行為確實存在，且台灣大業公司大小章都由張俊宏保管，台灣大業、全民電通，甚至是寰球多媒體公司的資金調度，如要蓋銀行取款條，需要張蓋章、領款或銀行調撥，職員會跟他報告。

高院更一審認定張俊宏涉犯修正前刑法背信罪，三次背信犯行，因時間緊接、觸犯構成要件相同的罪名，依修正前刑法連續犯規定，從一重處斷，並加重其刑；因一審認事用法違誤，撤銷改判。張有罪部分不得上訴，檢察官得就不另為無罪諭知部分上訴。

趙藤雄 海基會 假釋

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