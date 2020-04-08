花光20萬賄選款遭起訴 忠仁‧達祿斯盼「司法還清白」

新北市平地市議員忠仁‧達祿斯因涉及幫台中市平地原住民市議員黃仁預備向18名選民賄選，今被台中地檢署依違反公職人員選罷法的預備交付賄賂、投票受賄等罪起訴。忠仁‧達祿斯則回應，一切按照司法程序進行，盼還他清白。

黃仁參選第10屆全國平地原住民立法委員選舉時，因選情告急，黃的妻子王春梅涉嫌交付20萬給新北市平地市議員忠仁‧達祿斯預備向選民賄選。忠仁‧達祿斯初次偵訊自白20萬元用作買票，但該20萬他已經花完了。

檢察官第2次偵訊時，忠仁‧達祿斯翻供，改稱他確實有跟王春梅碰面，但講的是工作費，不是賄選的費用，其中10萬元預發放給北市輔導幹部的工作費，另10萬元部分，則為新北市競選總部的行政費，前後供詞不一。

王春梅則一再辯稱款項為黃仁競選總部的行政費、或工作費，並以她信任忠仁‧達祿斯，故不過問他發放或核銷細節等卸責。檢察官認定王春梅及忠仁‧達祿斯狡辯，予以起訴。

忠仁‧達祿斯曾擔任台北縣第16屆議員、新北市第1屆議員，第2屆競選連任失利，2018年參選第3屆市議員，最後順利當。