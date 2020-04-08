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檢疫趴趴走桃園已開罰破千萬 至今僅9人繳清61萬
新冠肺炎期間，各地接連傳出居家檢疫、隔離民眾「趴趴走」，桃園市衛生局已收到64件違規，並已對其中45件開罰，罰鍰突破千萬共高達1079萬元，預計還會增加，但至今僅有9人繳清共61萬元，4月中起繳費期限將至，衛生局也會陸續移交行政執行署桃園分署強制執行。
衛生局長王文彥指出，累計至昨天為止，全市違反居家隔離、檢疫一共64件，大多是外出用餐、處理私事等樣態，其中已經針對45件作認定裁罰，罰鍰金額總共1079萬元。
衛生局指出，45件裁罰案中有2件違反居家隔離，一共裁罰100萬元，另外43件違反居家檢疫裁罰979萬元，現已收到9人繳納罰鍰61萬元，另外有7件共49萬元其繳納期限已過，已交由行政執行署桃園分署執行，至於其餘19件仍在裁罰認定階段。
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