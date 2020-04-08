寵物產品若宣稱有醫療效果 可依動保法最高罰1百萬

現今網路購物便利，寵物用品業者或民眾常利用網路商城、臉書及粉絲專頁行銷販售寵物用品及寵物食品，新北市動保處提醒，販售寵物產品介紹內容應符合規定，若有宣稱具有醫療效果文字，將依動物用藥品管理法最高可罰100萬。

民眾周小姐向動保處反應，某公司在網路販售寵物用品，其產品標示或宣傳內容有「減緩粘膜潰瘍、對抗皮膚病菌、預防改善毛囊蟲皮膚炎、預防口炎」等用字，約談時該業者表示，該產品所含成分，具有預防改善動物疾病效能，所以才宣傳產品優點，而不知道會觸犯法規。

動保處表示，前述文字明顯涉及預防、治療動物疾病醫療效能，已違反動物用藥品管理法第19-1條及第39條，已對業者進開罰20萬。

動保處指出，寵物食品及用品，常見如關節保養品、動物洗毛精等，由於不具醫療效果，不可歸屬動物用藥品，不可宣稱改變生理機能、治療及預防疾病等醫療效能，寵物用品業者及民眾於網路販售寵物食品及用品時，產品外包裝標示、宣傳及廣告文案等不得使用具有宣傳療效的文字。

動保處提醒，無論是寵物食品或用品皆不得宣稱預防、治療疾病、症狀等功效文字，業者及網路賣家在販售寵物產品前，應先檢視相關法規，並依規定販售寵物產品，避免觸法。違反者可依相關規定處20萬至100萬元罰鍰。

農業局長李玟表示，業者若認為所販售寵物用品具有特定效果，應向防檢局申請為動物用藥品後，才可廣告具有醫療效能，若僅有文獻或是實驗室報告，非屬動物用藥品不得宣稱療效。呼籲民眾在推薦販售毛寶貝用品時要謹慎檢視廣告內容，不要為促銷販售量而觸犯法規，遭受高額罰緩得不償失。