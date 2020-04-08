政府疾呼莫亂丟口罩 70歲老婦亂丟垃圾、手套加口罩

屏東縣環保局去年底突破傳統守株待兔追查方式，在易棄置廢棄物熱點隱密處廣設移動式監控系統，昨天在佳冬鄉查獲一起連續棄置垃圾、手套及口罩案件，全程均被錄影存證，因值防疫關鍵期間，政府大聲疾呼勿亂丟口罩之際，對70歲的老婦人依違反廢棄物清理法重罰6000元，以遏阻口罩垃圾任意棄置亂象。

縣環保局長顏幸苑說，為取締境內非法棄置廢棄物案件，採用最新科技執法技術，在各處易成為非法棄置的熱點，廣設移動式電眼監控揪出非法棄置行為人，該設備去年12月上線啟用至今，已查獲多起非法棄置案件，所有棄置行為完全被電眼監控錄下，昨天更錄下1名騎機車老婦人連續棄置垃圾、手套及口罩案件，在防疫關鍵期間，依法予以重罰。

她說，使用過的口罩如經任意丟棄，不僅影響市容觀瞻，也會造成防疫死角、徒增清理成本，一起守護環境整潔，使用過的口罩應丟入垃圾桶；環保局除加強取締外，呼籲全民監督，歡迎民眾檢舉提供足資辨識身分（例如拍清晰的車牌號碼）違規照片或影片供裁罰，一旦查證屬實，可依廢棄物清理法規定，於防疫期間查獲違規行為者，最重可處6000元罰款。