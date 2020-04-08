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「病人進去都出不來」 桃園男亂傳肺炎假訊息罰5萬
桃園林姓男子1月在多達486人的LINE群組中，散布「某醫院收到疑似病例」、「病人進去都出不來」等不實錄音檔，當時中央流行疫情指揮中心予以駁斥澄清，檢調傳訊林到案，他坦承未經查證，辯稱是希望提醒大家戴口罩，檢方以林有悔意、已發文更正，予以緩起訴命向公庫支付5萬元。
檢調指出，林男（30歲）1月22日晚上在1個多達486人的LINE群組中，散布「今天早上我一個朋友轉發他醫生朋友回診某醫院，傳來的錄音，請大家注意一定要戴口罩↓聽一下」，並傳送37秒的錄音檔，經高雄市調處移送，由桃檢民生犯罪專組檢察官廖晟哲偵辦。
檔案內容包括「他們已經在實施管制了，因為今天的2例疑似病例都送到某醫院，每一個人都要戴口罩，沒戴他不讓你進去，病人進去都出不來，它裡面還有隔一個發燒篩檢站出來，裡面就放了一個疑似的病患。
錄音檔還提到「那我不知道現在這個確診的是不是就是今天送去某醫院的其中一個，所以你們注意了啊，這病毒進來了啊，我們在預估這病毒應該會跟當年的SARS差不多，口罩戴好」等，檢方認定足以損生公眾。
檢方訊時，林坦承未經查證就散布，表示是希望提醒大家要戴口罩，事後也在該群組內張貼更正、澄清，並深表懊悔，檢方認為林涉犯傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪，但考量他態度良好，給予自新機會，命其向公庫支付5萬元，予以緩起訴。
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