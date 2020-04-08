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掛布條質疑韓國瑜親中 獨派團體4人獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台灣國創辦人王獻極、辦公室主任陳峻涵等4人，今年1月間於北市一棟大樓掛上「支持韓國瑜就是支持共產黨」巨型布條，遭時任韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋提告涉嫌違反總統選罷法、刑法誹謗罪。圖／本報資料照。
台灣國創辦人王獻極、辦公室主任陳峻涵等4人，今年1月間於北市一棟大樓掛上「支持韓國瑜就是支持共產黨」巨型布條，遭時任韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋提告涉嫌違反總統選罷法、刑法誹謗罪。圖／本報資料照。

台灣國創辦人王獻極、辦公室主任陳峻涵等4人，今年1月間於北市一棟大樓掛上「支持韓國瑜就是支持共產黨」巨型布條，遭時任韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋提告涉嫌違反總統選罷法、刑法誹謗罪。台北地檢署調查後，認定4人罪證不足，給予不起訴處分。

今年1月7日下午2點許，陳峻涵等人跑到北市忠孝東路、中山北路口的一棟大樓，從頂樓垂下寫有「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨型布條，引起民眾側目。

轄區警方於下午2時40分獲報趕往，在現場發現陳峻涵等人，陳等人表示布條就是他們懸掛，員警喝令其拆除，於下午3時10分左右拆除完畢。

王淺秋當時受訪指出，有熱心民眾告訴他們，布條文字是非常惡劣的攻擊、一種「抹紅」的手段，也是選罷法中「意圖使人不當選」的行為，競辦決定針對掛布條者提出違反選罷法、誹謗等告訴。

王女說，布條上文字就是刻意要「抹紅」，要讓韓國瑜戴上「紅帽子」，營造韓跟中共很親近的模樣；但韓曾很清楚地說，他很堅決反對一國兩制，對中國的立場也很清楚，就是要維護台灣的民主自由。

王獻極等人到案表示，韓國瑜就任高雄市長後，曾進入香港中聯辦，且從未發表過挺「反送中」運動言論，他們只是對總統候選人提出合理質疑與評論。

檢方認為，王等人的懷疑、批評言論，是依據韓密訪中聯辦主任王志民等相關新聞，並非毫無根據，應屬針對韓為人處事進行評論、推論，且總統候選人是否親中屬可受公評之事，認定王等4人罪證不足，給予不起訴處分。

韓國瑜 選罷法 王淺秋

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