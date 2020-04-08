教養院負責人侵占物資被重判 他強調坦蕩蕩沒有私藏

嘉義縣嘉惠教養院前院長呂嘉來和前妻錢忠華，2年前被檢舉將社會善心捐贈中飽私囊，並在中埔鄉開設便利超商，變賣教養院白米、尿布等物資，被嘉義地檢署依侵占等罪起訴，嘉義地院判呂嘉來3年2個月，錢忠華合計2年徒刑、得易科罰金、緩刑5年可上訴。

呂嘉來強調沒有中飽私囊，所有的錢都用在教養院，他一定會上訴，並感嘆法官不接受他的說明、判這麼重。

判決書指出，呂嘉來自民國82年開始擔任嘉惠教養院院長，105年轉任總務，錢忠華任財務主任，2人綜理教養院營院、管理，自100年開始5年期間，由呂本人或指示員工，駕車載送他人捐贈白米到台南販售，每年變賣數量達數萬公斤，所得款項都交給呂嘉來，不法所得約491萬餘元。

103年8月至105年5月間，呂、錢2人多次將民眾捐贈的衣物、罐頭、餅乾等物資變賣不法所得約超過80萬元，另2人自行在中埔鄉開設便利超商，店長薪資由教養院出，呂嘉來以店面變賣教養院尿布等物品也涉侵占、背信等罪。

64歲的呂嘉來表示，民國93年用自己的錢買地蓋屋，申請成立教養院，立案只需定存96萬，他為快速申辦一次就存500萬，等正式成立後將500萬資金轉為教養院營運、土木興建基金，沒想到管理單位查帳表示，該筆資金不得運用，他只能用自己房子貸款500萬回存，並將販賣物資現款繳交每月4萬多元貸款。

「 我承認便宜行事！」他說，變賣物資款項都是用在教養院，包括興建3棟鐵皮屋做教室、辦公室、倉庫，還有圍牆、內部整修，總花費近700萬，但因當初為省錢、都是個人發包，沒有公司興建收據，二審將請法院鑑定建築價值，作為他沒有將錢私用的證據。