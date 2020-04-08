台南七連霸議員洪玉鳳獲緩刑 同一犯行論罪是關鍵

國民黨籍台南市議員洪玉鳳及先生郭勝煌被控以人頭擔任助理或以少報多，向市議會詐領改制後一至三屆議員助理補助費計1134萬多元，台南地院合議庭認判兩人犯貪汙罪等均判2年、緩刑5年，並繳交公庫100萬元，褫奪公權5年。合議庭審酌兩人自白且繳回犯罪所得，雖犯行橫跨三屆，仍以同一不實申報並挪用補助費用同一犯行論處，且考量兩人年齡及身體狀況，給予緩刑。

台南地院合議庭認為，洪玉鳳夫婦均已坦認不諱，並相關證人等證述及資料佐證。洪玉鳳夫婦辯稱，挪用款項是因議員服務需支付大量費用，議員的薪資與其他法定補助款不足以支應其花費，但流向既非助理費用或業務範圍內，合議庭認仍構成利用職務機會詐取財物犯行。

合議庭指出，起訴書就洪玉鳳夫婦於她任職期間的不實申報公費助理的行為，是不同屆間所為，應分論併罰。然而，合議庭認為，議員職務雖有屆次與任期的區分，惟就議員個人，除非自己不願參選續任，通常是連續參選並期待獲得連任為常態。

合議庭表示，洪玉鳳雖橫跨數屆次，應認基於同一不實申報並挪用補助費用的犯意下各接續行為，均僅構成一行為。因此，夫婦所犯的利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，應從一重論以利用職務機會詐取財物罪。

合議庭表示，洪玉鳳夫婦偵查自白犯罪並繳交全部犯罪所得，依法減輕其刑。洪玉鳳夫婦雖有不實申報公費助理而取得補助款行為，且起訴金額龐大，惟洪玉鳳連任三屆長期累積，如拆分依各月觀察，尚非鉅額，且二人雖有不實申報人頭助理，但其申報公費助理人數，與其實際聘用助理人數，多呈相同狀況，且挪用款項是用在服務處其他人事支出或選民服務，難認有特別嚴重惡。

同時，參酌洪玉鳳夫婦年齡與身體狀況，認有過重之嫌，再依刑法第59條規定，再酌量減輕其刑。