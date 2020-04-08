挺韓國瑜女議員被網友罵「垃圾」 提告妨害名譽不起訴

去年5月臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」張貼高雄市議員邱于軒質詢槓上其他議員的片段，引發網友留言批她不少不堪的話語，邱氣得截圖對3人提告妨害名譽，事後對2人撤告，只剩留言「沒有民主素養的垃圾議員」的吳姓網友；不過高雄地檢署認為，縱使有用「垃圾」一詞，但網友針對具體事實發表評論，不起訴處分。

邱于軒向警方報案指出，「打馬悍將粉絲團」粉專去年5月9日張貼邱于軒在高雄市議會質詢的片段，黃姓網友底下留言「不要期待破麻辦正事」、吳姓網友回「沒有民主素養的垃圾議員，邱于軒，上次還造謠海音開放了民眾只會去上廁所沒錢聽音樂」；邱于軒隨即回覆「已截圖，感謝指教」，陳姓網友再回「你在恐嚇民眾嗎？好大的官威」。

邱于軒對黃姓、吳姓及陳姓網友都提告妨害名譽，不過事後撤回黃、陳的告訴，這部分檢方於是先不起訴。

吳姓網友應訊辯稱留言內容都是事實，沒涉及公然侮辱；檢方調查，邱于軒之前確實曾上政論節目對海音中心有不當言論，已公開道歉，而吳姓網友是對於「邱于軒對海音中心的不當發言」、「議會時間不對市政質詢反而針對其他議員」的公共事項感到不滿而留言，縱使用語「垃圾」已造成邱于軒不快、覺得影響名譽，但網友是針對具體事實發表評論，仍不構成誹謗罪或公然侮辱罪。