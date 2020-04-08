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大聲廣播指陳時中與吳秀梅約會通姦、收紅包 男遭起訴
男子紀長和，去年涉嫌開車到衛生福利部食品藥物管理署門口，用廣播大聲循環播放，食藥署長吳秀梅和衛福部長陳時中「有沒有時常約會通姦」、「收紅包」等語，時間長達10分鐘，吳怒提告。士林地檢署日前偵結，依誹謗罪起訴紀男。
起訴指出，去年1月14日下午4時許，紀男開車到食藥署門口，涉嫌用廣播大聲播放「吳秀梅有沒有時常約會通姦」、「妳跟陳時中有沒有時常收紅包、兩個人有沒有時常通姦」、「吳秀梅出來，吳秀梅，妳跟衛福部長有沒有時常約會通姦，兩個有沒有時常收紅包」等語，循環播放長達10分鐘許，嚴重貶抑吳的人格及社會評價。
檢方指出，紀男自認很了解食藥相關議題，也知道高官許多秘密，不滿多次向食藥署陳情，均未獲正面回覆，曾傳真文件至食藥署，但因無針對特定對象，食藥署作罷，此次則是在大門口播放廣播，還指名道姓。
食藥署長吳秀梅和衛福部長陳時中，日前在中央疫情指揮中心直播記者會，示範「電鍋乾蒸消毒法」，陳時中依吳秀梅講解的步驟蒸口罩，過程中被笑「部長沒有煮過飯喔」。
年約50歲的紀男報案後辯稱，車輛都是自己使用，曾開車停在食藥署大樓旁。檢察官找來目擊者調查，陳姓員工當時正巧行經食藥署大門，聽到廣播內容，隨即用手機錄影存證，陳男錄影的廣播內容與案發時間相符。
檢方認定，紀男播放的廣播內容，以疑問句型反諷、影射，蘊含輕蔑、貶抑，主觀上具有真實惡意，構成誹謗罪嫌，全案依涉犯誹謗罪嫌提起公訴。
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