當庭勘驗被告私處、歧視言語遭彈劾 莊珂惠：暫不回應

監察院今天通過雲林地方檢察署檢察官莊珂惠的彈劾案；對此，莊珂惠表示，目前還沒收到監察院的文，等收到後閱讀內容，才能回應，目前暫不回應。

監委王美玉、林雅鋒提到，莊珂惠任職彰化地方檢察署期間，偵辦越南籍被告涉犯詐欺案件，105年10月27日訊問時，以「你以為我們台灣是隨便你這樣子的喔」、「每個台灣人都可以讓你戴綠帽子嗎？」等涉有歧視性之言詞，且非調查詐欺罪嫌所必要事項指責被告；訊問用語及態度顯有不當，嚴重損及被告權利，顯有違失。

王美玉、林雅鋒表示，莊珂惠偵辦一起黃姓女被告妨害婚姻案件，在107年4月24日開庭時，明知當日地檢的女性檢驗員外勤公出，竟於並無急迫性的情況下，堅持立即勘驗被告身體，要求被告在眾人出入未經清潔的偵查庭座椅上，脫去衣褲檢查身體胸部及私處，顯然違反比例原則。

且莊珂惠未安排該署內其他女性書記官在場協助製作勘驗筆錄，僅自己在庭後製作勘驗筆錄並簽名，並未提示被告在勘驗筆錄上簽名，已違反刑事訴訟法第42條「勘驗應製作筆錄，勘驗筆錄應令依本法命其在場之人簽名、蓋章或按指印」規定。

今天審查會上認為莊珂惠所涉案件均嚴重損及被告權益，也損及司法威信，違失情節重大，因此提出彈劾案；最後出席委員以12比0的票數，通過監委提案，彈劾莊珂惠，全案移送公務員懲戒委員會審理。