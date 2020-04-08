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照顧癱妻、精障女陳情未果 他想「依法」把立院燒成炭
江姓男子寄恐嚇信給總統府、行政院、立法院揚言「依法把立法院燒為黑炭」被訴；法院審理，江稱陳情都石沈大海才寄信，主張「正當防衛」、「緊急避難」不罰，台北地院審理認為，江無阻卻違法的法律適用，依恐嚇公眾罪判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。
江主張阻卻違法可不罰的依據，規定在刑法中。刑法第23條規定，對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰；刑法第24條規定，因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。
不過，法官認為，江除發洩個人不滿外，只是徒增無辜多數人的恐慌，無法達到維護個人權益或陳情的目的，沒有「正當防衛」、「緊急避難」的法律適用。
江姓男子不滿向立法院陳情多年的事未獲解決，去年9月25日將書寫的「再聲請查問案件暨釋明與依法火燒立法院狀」親自送達或郵寄總統府等機關；狀上記載「依法火燒立法院，自2019年12月17日起用汽油彈猛攻火燒立法院至立法院燒為黑炭為止」，被檢方起訴。
法院開庭，江承認寄書狀，否認恐嚇，辯稱因為立法院不辦理他的聲請案，才依刑法第23條、第24條依法火燒立法院。
判決指出，立法院是憲法規定的最高立法機關，江聲稱要將立法院燒為黑炭等文字寄到立法院、行政院、總統府，是對公眾恐嚇的行為，犯罪事證明確；江自述不滿向立法院陳情未果產生犯罪動機，考量他需照顧下半身癱瘓的妻子、有精神障礙的女兒、孫女，依法判刑。
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