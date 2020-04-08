新冠肺炎影響財報作業？ 東貝光電負責人涉證交法收押

上市公司東貝光電（2499）上個月以大陸子公司受新冠肺炎疫情影響，向金管會申請延期申報108年度財務報告，被金管會駁回後，傳有不法情事。新北地檢署昨天指揮調查局北部機動站前往公司搜索，發現有數筆交易疑似是循環虛偽交易，有財報不實情形，認定吳姓負責人與翁姓協理涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

據投資人服務中心資料顯示，東貝光電主要從事光電元件、零組件、成品、系統設備製造及買賣業務 ，資本額46億餘元，上個月27日曾發布重大訊息公告大陸6家子公司受新冠肺炎疫情影響延遲開工，無法及時提供會計師查核所需資料，導致公司無法在月底之前出具財務報告。

東貝30日被金管會駁回延期申請，也在當天與原會計師事務所解除委任關係，股票也在4月1日停止買賣，不久便傳出不法情事。

新北地檢署企業犯罪專組蔡逸品、吳秉林等多名檢察官，昨天指揮北機站前往新北市三重、新莊等地搜索東貝光電公司、辦公室和吳姓負責人住所，並從查扣的資料中發現該公司疑有循環虛偽交易，違反證券交易法財報不實等罪，由於吳姓負責人與翁姓協理交代不清交易細節和金流，因此被檢方認定涉嫌重大且有串證可能。