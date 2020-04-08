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新北市議員忠仁‧達祿斯 為黃仁參選立委預備賄選被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市平地原住民市議員黃仁，參選第10屆全國平地原住民立法委員選舉時，黃的妻子王春梅涉嫌交付20萬給新北市平地市議員忠仁‧達祿斯預備向選民賄選，台中地檢署今天將王春梅、忠仁‧達祿斯等2人起訴。圖／本報資料照
台中市平地原住民市議員黃仁，參選第10屆全國平地原住民立法委員選舉時，黃的妻子王春梅涉嫌交付20萬給新北市平地市議員忠仁‧達祿斯預備向選民賄選，台中地檢署今天將王春梅、忠仁‧達祿斯等2人起訴。圖／本報資料照

台中市平地原住民市議員黃仁，參選第10屆全國平地原住民立法委員選舉時，因選情告急，黃的妻子王春梅涉嫌交付20萬給新北市平地市議員忠仁‧達祿斯預備向18名選民賄選，經檢調查獲，兩人否認要買票，台中地檢署檢察官不採信，今天依違反公職人員選罷法的預備交付賄賂、投票受賄等罪起訴王春梅、忠仁‧達祿斯等2人。

新北市平地原住民市議員忠仁‧達祿斯（59歲）供稱，對於本次收受來自王春梅與選舉相關的總款項，辯稱僅有20萬元而已，初次偵訊自白用作買票，並具體陳明與王春梅商議交收行賄款項等情節，並透過廖姓助理傳話給王春梅「後續的20 萬元該到位的要到位」，且該20萬他已經花完了。

檢察官第2次偵訊時，忠仁‧達祿斯翻供，改稱他確實有跟王春梅碰面，但講的是工作費，不是賄選的費用，其中10萬元預發放給北市輔導幹部的工作費，另10萬元部分，則為新北市競選總部的行政費，前後供詞不一。

王春梅（55歲）則一再辯稱款項為黃仁競選總部的行政費、或工作費，並以她信任忠仁‧達祿斯，故不過問他發放或核銷細節等卸責。檢察官認定王春梅及忠仁‧達祿斯狡辯，予以起訴。

起訴書指出，王春梅是現任台中市平地原住民市議員黃仁的配偶，並擔任黃仁代表國民黨參選第10屆全國平地原住民選區立委候選人競選總部的負責人，聯繫及協調新北市、新竹市、高雄市、台東縣競選服務處辦理與黃仁參 立委的選舉事務。

忠仁‧達祿斯是現任新北市平地原住民市議員，亦為國民黨都會區平地原住民總會長兼黃仁新北市競選服務處負責人，為黃仁輔選。王春梅見黃仁選情告急，去年底與忠仁‧達祿斯謀議，預備以20萬賄款，向忠仁‧達祿斯及其熟識具平地原住身分的18名新北選民買票。

王春梅於去年12月3日、12月23日分別交付10萬、匯款10萬，忠仁‧達祿斯收受20萬元後，指示不知情的楊姓助理製作選民名單（即以總額20萬，扣除忠仁‧達祿斯應分得的賄款約2萬），由楊製作「新北市原住民傳統摔角活動計畫經費概算表」，修改其中部分款項後，湊出8萬1400元、9萬6400元，合計為17萬7800元，其餘2萬2200元為忠仁‧達祿斯的受賄款項。

忠仁‧達祿斯收受20萬元後，一方因他個人及家庭所需，賄款陸續花用殆盡，另方面因司法機關查賄嚴密，使他有所顧忌，致原先預備作為向選民行賄的賄款始終未能順利發放。

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