性侵殺人分屍案死刑改無期被罵翻 高院過一天急辯解

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再將屍體肢解13塊、裝7袋棄屍荒野，還割下乳頭、陰道做標本。台北地院依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判陳死刑、褫奪公權終身，但高等法院昨撤銷改判無期徒刑，死者家屬震驚「才無期？」。這份判決遭輿論撻伐，高院今急發澄清稿，指沒有替廢死「超前部署」，是認定凶手符合自首才減刑。

高院合議庭成員包括審判長陳筱珮、陪席法官陳玉雲、受命法官邱滋杉。

陳伯謙前年5月間在華山草原搭建「野居草堂」，教弓道技藝，高女（30歲）報名當學員。5月31日下午，高女在草堂與陳等人飲酒聊天，高女酒後在軟墊上昏睡；翌日凌晨，陳性侵高女並將她勒斃。陳殺人後，將屍體肢解成13塊，用7個垃圾袋分裝，他覺得死者左乳頭、外陰部切割的形狀「完整」，特地裝在夾鏈袋內當標本。

高院今發出的聲明如下：

一、死刑存廢乃立法權責，現行法律既有死刑規定，法官依法審判，即須審慎適用，無迴避空間。

二、本案被告陳伯謙所犯刑法第226條之1之強制性交而故意殺害被害人罪，法定刑為死刑或無期徒刑。

三、第一審雖認定被告不符合自首要件，惟本院依台北市政府警察局中正第一分局忠孝東路派出所所長林俊燁、被害人家屬徐姓友人證詞，可認被告於2018年6月17日晚上10時許到忠孝東路派出所前，有偵查權限之人並無客觀證據可指向被告犯案。被告於當日晚上11時許，在該派出所二樓向徐坦承犯案，並由徐代為向林俊燁自首，符合自首要件，依刑法第62條前段規定，得減輕其刑。

四、合議庭斟酌全案情節及所有量刑基礎，認其行為極端惡劣，泯滅人性，本應量處極刑，使其與社會永久隔離，惟因符合自首要件，予以減輕其刑，並依刑法第64條第2項規定量處無期徒刑。係就本件具體個案，依證據認定事實、適用法律所為之審判。

五、外界所稱之該判決結果，係在為廢死超前部署云云，要屬無稽，為免社會大眾受誤導，特予聲明，以正視聽。

其中陳伯謙是否有自首，高院的認定和一審不同。北院審理時，林俊燁證稱警方從高女家屬通報失蹤後就已鎖定陳涉案，不算自首。北院認為陳雖在製作警詢筆錄前，已在派出所內向林俊燁坦承殺害被害人、分屍並棄屍，但警方自死者家屬在案發後通報高女失蹤，立即調閱案發現場附近的監視錄影畫面，並就陳各個對死者最後行蹤的說法一一清查，勾稽相關證據資料，發現他說詞不合理，認定警方實已獲有確切的根據得合理懷疑陳伯謙即為殺害死者的嫌犯。