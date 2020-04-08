善心業者找妻小助防疫 捐80個噴霧品給北屯警消毒

因近來新冠肺炎疫情嚴峻，全友五金連鎖超市軍功店的負責人黃乙展自掏腰包購買噴霧瓶零件，並找來自己的妻兒在家組裝，並在4日捐贈80個噴霧瓶給台中市第五警分局松安所的警員，由所長張勝記受贈，張也致贈感謝狀，感謝業者的善心；所長張勝記表示，已在農曆年前就在車內配置相關的消毒用品，現在業者捐贈的噴霧瓶可隨身攜帶，讓警員值勤、防疫更加全面。

業者黃乙展說，雖然台灣在防疫新冠肺炎已超前部署，但仍有部分民眾違規外出，甚至還得勞動不少警察緊急協尋，他深知警察平時要處理的案件不少了，縱然防疫期間有配戴口罩、手套，仍擔心未能及時消毒，將造成第一線警員健康危害，如果有一名警察不慎感染了，那麼整個派出所乃至於整個分局，勢必會面臨嚴重的對抗新冠肺炎與警力不足問題，讓人擔憂。

黃乙展說，所以他自討腰包購置，購買80個噴霧品的零件，與妻兒一起組合，並在4日捐贈給第五警分局松安所，希望加強警員隨身的消毒保護。

松安所吳姓警員表示，雖然噴霧瓶只有150cc的容量，但可以隨身攜帶，對於常與不同生活背景民眾接觸的第一線警員來說，非常有幫助且便於攜帶，不論是執行攔查取締規違、酒駕勤務或需要索閱民眾證件的臨檢勤務，都能在執勤後即時進行的消毒，保護自己跟他人。