前議員謝明達收賄案逆轉判無罪 最高法院駁回非常上訴

民進黨前台北市議員謝明達遭控向捷運局施壓關說人事案，收受包商賄賂220萬元，高院更三審依貪汙罪判3年10月徒刑，褫奪公權3年，但最高法院撤銷原判決，自為改判無罪；檢察總長提起非常上訴，最高檢察署認為判決有違背法令之處，也聲請提案大法庭審理，均被最高法院駁回。

謝明達曾任第六、七屆市議員，遭控受包商負責人請託，施壓撤換捷運局東工處水環二所主任後，再分別收受150萬、70萬元匯款。高院更三審依不違背職務收賄罪判3年10月徒刑，褫奪公權3年；最高法院認為，案件起訴至今已17年8月，期間除謝明達外，其餘同案被告皆被判無罪確定，無從認定有關說人事，再以金錢行賄的事實，難認謝明達推薦人事及收取匯款有對價關係，是兩個不相干的行為，不構成貪汙罪要件，自為改判無罪確定。

謝明達自2000年9月14日至同年12月1日被羈押在看守所，長達79天，他18年後獲得清白，事後依刑事補償法請求每日補償金5000元，共39萬5000元；最高法院准予補償26萬700元。

檢察總長提起非常上訴，認為本案2000年起訴至判決超過17年，期間歷經一、二審、更審三次均認定謝明達有罪，而最高法院去年未經言詞辯論，也沒有新事實或新證據，只憑書面審酌即極端認定謝明達無罪，違背經驗法則。

最高法院開庭時，最高檢察署訴訟組檢察官蔡瑞宗曾表示，法律審可否逕行變更事實審認定的重要事實後自為改判？第三審是否可以不經言詞辯論就擅自變更事實審認定的重要事實？

他說，本案對未來最高法院可否自行認定事實，對法律適用上有重大影響，以免往後讓當事人覺得「法院像月亮，初一十五不一樣」，建請提案大法庭審理，釐清法律見解。最高法院審酌後，駁回非常上訴及聲請大法庭。