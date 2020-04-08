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爆發學長逼學弟投資遭詐 陸軍航特部：涉案者重懲列汰
陸軍航特部歸仁基地傳出士官涉勾結廠商外聘人員組老鼠會，前年1月起以投資幌子，逼迫菜鳥辦理貨款，籌錢投資，起初每月可獲取7%利息，直至去年外聘人員離職後失聯，才知道受騙上當，估計超過10名官兵受害，金額600多萬元。陸軍航特部調查，目前有下士涉案，這一、二天將召開人評會，將檢討重懲列汰，一周內完成行政程序，移送台南憲兵隊處理。
陸軍航特部發言人王俊傑表示，飛行訓練指揮部所屬少數士官兵，2018年間疑似遭簽約廠商聘用的劉姓員工，以「低投資、高報酬」為餌，參與不當投資；惟劉後續離職即失聯，致衍生軍民債務糾紛。案經航特部獲悉後，協助受害官兵提供法律諮詢，輔導向司法機關告發。
航特部指出，少數官兵疑涉不當投資行為，已違反軍風紀維護實施規定，將檢討重懲列汰；另援引為例，持恆加強軍法紀教育、反詐騙及正確理財觀念，以端正品德操守，杜絕類案。
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