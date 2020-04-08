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陳敏鳳指馬收政治獻金 逆轉判賠60萬元、登聯合報道歉

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

媒體人陳敏鳳2015年1月15日在美麗島電子報撰寫「馬英九總統收受違法政治獻金」一文，馬英九認為陳敏鳳未舉證，散佈不實信息，造成他的社會人格評價受貶，提告求償1000萬元、登報道歉，但馬二連敗。最高法院認為陳女有無盡合理查證義務有疑義，廢棄二審判決、發回更審。高院更一審今判陳女應賠馬60萬元，並在聯合報頭版道歉。

馬英九律師吳柏宏得知判決後表示，言論自由或新聞自由不應該成為名嘴捏造事實的遮羞布，希望能以這個判決遏止名嘴道聽塗說輕忽他人名譽的歪風。

陳敏鳳撰文寫道「因此，這場十二人密會共有六人是確定名單，一人是很可能的名單，而發起人是W 先生，而分配的金額也有明確的安排，其中宣明智以老大之姿在二億元中認捐了八千萬元，其次是矽品林文伯認捐了五千萬元，其餘剩下的七千萬元則由其他的人分配」、「當時聚餐後，還由馬總統這位親信幕僚安排到陽明山的市政府溫泉泡湯，雖然當時馬英九已經卸（任）市長，但借用市長溫泉並不困難」。

馬英九起訴主張，陳敏鳳的報導內容虛構，稱他收受12個電子業人士集資2億元違法政治獻金一事不實，傷害他名譽。陳敏鳳辯稱，她的文章與今周刊2016年1月26日報導內容大致相似，可見科技宴事件早已眾所皆知，她依查證所得資料，有相當理由確信真實才報導。特偵組對政治獻金相關爭議調查，2007年9月、10月間，馬英九與電子業人士，曾在吉品海鮮餐廳聚宴。

北院認為新聞自由攸關公共利益，國家應給予最大限度保障，文章縱與事實不盡相同，但陳敏鳳非如司法機關具有調查事實的權限，難期待陳述與真實完全相符，言論內容難認有惡意扭曲，而報導又與公共利益有關，判她免賠。高等法院民事庭維持一審判決，但最高法院認為陳女僅向先後陳述不一、且所述內容不明確的親民黨副秘書長劉文雄（已歿）查證，卻沒向文章所提到的其他人求證，還添加劉沒說的情節，令人生疑。

高院更一審開庭時，雙方委任律師出庭，法官詢問是否可能和解？陳的律師表示，先前有談道歉的格式，但馬方又冒出要求賠償金額，因而破局。

法官表示，判精神慰撫金多寡必須考量當事人身分、地位，本案慰撫金額「也不可能太少」，不過這件案子已事過境遷，馬英九卸任總統也蠻久了，這也影響金額多寡。法官說，從最高院發回的意旨來看，「心證很明顯」認為陳敏鳳查證不夠，若不能和解，屆時法院仍要抓一個數額。

高院更一審認為，陳敏鳳雖辯事件經劉文雄、段宜康在電視上傳述，「公眾周知」，她在撰寫文章前，曾向劉文雄查證，已盡合理查證義務，但是劉文雄、段宜康在節目的談話內容，都沒有她文章所提參與人數、認捐金額、分配等細節，她影射馬有圖利電子業者之心，讓馬的品德、操守、廉潔受公眾質疑，的確未盡合理查證。

更一審認為，陳女是資深媒體工作者，明知透過電子報發文有一定輿論影響力，卻沒善盡合理查證義務，明顯有侵害馬英九名譽權過失，衡量雙方地位、經濟和馬在相關事件已獲澄清，判她賠償60萬元，並在具全國廣泛度的聯合報頭版報頭下道歉1日。本案仍得上訴。

馬英九先前控告媒體人周玉蔻部分，周玉蔻賠償180萬並登報道歉，刑事部分周玉蔻也逆轉有罪。控告吳子嘉部分，吳鷹在美麗島電子報道歉，但仍未履行，求償160萬部分上訴最高法院中。加上今天陳敏鳳案又勝訴，替馬翻盤的律師都是吳柏宏。

馬英九 劉文雄 政治獻金

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