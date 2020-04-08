雲林假車行買賣「幽靈車」 總詐欺金額達580萬元遭訴

22歲蔣姓男子前年5月在雲林縣虎尾鎮經營車行，並以中古車買賣來從事詐騙，從2018年6月到2019年5月，至少有17人受騙，受騙金額從3萬至近127萬元不等，總詐欺金額達580萬元；雲林地檢署將蔣男等10人，依詐欺罪及組織犯罪等嫌起訴。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮雲林縣警察局虎尾分局偵辦，根據調查，蔣姓主嫌等人開設中古車行，在網路下載各廠牌自小客車照片，接著到YAHOO奇摩中古車網站，刊登不實中古車廣告，將售價記載比市場行情低，誘騙民眾買車。

當民眾到車行有意購車時，蔣嫌等人再謊稱現場無實體車，網路上刊登的車輛屬法拍車，必須繳納3萬元保證金，並簽立委託代理購車契約書，才可代為投標，若未得標會將保證金全額退費，客戶信以為真而付款。

最後以法拍、車子有問題等百般理由，拖延不願交車及退訂金，或者購買比原訂車更便宜的車子交車等，若客戶不同意換車，則編派各種謊言拖延故意不退款給客戶。

雲林地檢署指出，蔣男等10人涉犯刑法第339條之4第1項第2、3款，之三人以上共同利用網際網路詐取財物罪嫌，並分別涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、參與犯罪組織罪嫌，事證明確，業偵查終結，提起公訴。