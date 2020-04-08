嗆罷韓「開車來撞」！ 韓粉「石頭里長」涉妨害罷免遭訴

罷免高雄市長韓國瑜紛紛擾擾，內門區瑞山里「石頭里長」謝振城身為資深韓粉，今年2月12日從姊姊口中得知，紫竹寺周遭有罷韓團體擺攤徵求罷免連署，隨即撂人飛車前往「關切」，嗆聲「我出三聲，沒有移開，我馬上開車來撞你，我沒有騙你」，企圖阻礙罷韓連署。橋頭地檢署偵結，依妨害罷免、強制、恐嚇危安等罪嫌起訴謝振城。

謝振城姊弟都是韓粉，二階段罷免連署期間，謝姊發現罷韓行動成員在紫竹寺一帶設立連署站，隨即聯繫謝振誠。謝振誠馬上跟那姓男子前往關切，求罷韓團體不得在該處徵求連署。罷韓成員因此將連署站遷至路口轉角，但謝等還是不滿意，恫嚇說到，「我出三聲，沒有移開，我馬上開車來撞你，我沒有騙你」。

謝振誠等一夥人還嗆說，「你們看可以去那邊死較不會臭，可以嗎」，還指揮那男「車移過來，不要讓他停」，那男開車逼近連署站設置地點，幾乎撞擊連署站，還不斷按鳴喇叭威嚇罷韓成員。

謝姊也不罷休，直朝罷韓成員罵「卡旁邊死，較不會臭，擺在那邊不是一樣人家的地」、「我看你這狗屎人，是非不分」、「這型就跟三粒欠二粒一模一樣，就是那款死人型，看了就受不了」、「你們要當畜生也無所謂」。

橋頭地檢署接獲情資，主動介入了解，認為謝振誠等可能涉嫌妨害他人連署罷免案，傳喚謝振誠到案說明，訊畢認定他涉嫌違反選罷法、公然侮辱、恐嚇等罪，命5萬元交保候傳。