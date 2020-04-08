娘家糾紛搬上街頭！甥撂人砲轟舅家...反遭親舅追砍

家庭糾紛搬上街頭！高雄市李姓少年不爽被舅舅趕出家門，今天凌晨結夥一群青少年友人到舅舅家放鞭炮騷擾。舅舅李男不勝滋擾，氣得從屋內拿出一把柴刀朝滋事少年砍去；林姓少年背部中刀，一夥人四處逃竄。警方詢後將李男依殺人未遂移送法辦，另依聚眾施強暴脅廹罪移送滋事青少年。

據了解，李姓外甥一家人原本跟舅舅同住娘家，沒想到後來被舅舅趕出家門，於是萌生怨念，三番兩次就到舅舅家鬧事。今天凌晨，李姓外甥找來20歲楊男，及韓姓、葉姓、林姓、吳姓青少年，到左營區洲仔巷舅舅家放鞭炮騷擾。

李舅氣得拿刀初來威嚇，砍傷其中一名林姓少年，少年們連忙逃竄。警方獲報，隨即派遣線上巡邏警組、快打警力及保安大隊迅雷警力趕往處理，發現背部受傷的林姓少年在街頭遊走，先協助林送醫。警方又再到事發處，逮捕涉嫌持刀傷人的李舅，另將滋事的少年帶回調查。

警方詢後，將李男依殺人未遂移送法辦，至於滋事份子，僅有楊男成年，其餘人等15歲至17歲不等，依聚眾施強暴脅廹罪究辦，移送地檢署、少年法庭。

警方強調，絕不容許暴力行為，嚴正執法並展現維護公權力及社會秩序的決心呼籲民眾勿以身試法。