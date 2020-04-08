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豬骨充人骨浮報遷移費 新北區公所課員涉弊遭撤職

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
新北市八里區公所課員連龍得和包商勾結，以獸骨混充人骨，浮報無名主骨骸以賺取不法獲利，公懲會判連撤職並停止任用4年。圖／聯合報系資料照片
新北市八里區公所課員連龍得和包商勾結，以獸骨混充人骨，浮報無名主骨骸以賺取不法獲利，公懲會判連撤職並停止任用4年。圖／聯合報系資料照片

新北市府辦理台北港開發案發現大量骨骸，承包商卻以獸骨混充人骨、浮報遷移骨骸的數量，不法獲利一千六百多萬元，士林地院依利用職務機會詐取財物等罪判八里區公所課員連龍得12年徒刑，案件上訴高等法院中。公務員懲戒委員會判連撤職並停止任用4年。

連龍得負責墓政、殯葬業務，2012年邀請典固負責人林功輝到新北市清茶館，假借替茶藝館老闆娘「小愛」借錢，向林索賄；林為求驗收順利，分兩次交付20萬元。因遷葬工程以量計價，林施工初期發現骨骸數量不多，怕虧損，和曾錦田夫婦聯手拿獸骨混充人骨、浮報數量，又多次拿同副人骨，放在不同位置反覆拍照，佯裝成不同骨骸，詐領1628萬元工程款。

曾姓夫婦收購獸骨，先運至砂石場曬乾，再運往墓園和人骨以一比一比例混和，高溫燒烤後裝袋混充，計數高達6104包。燒骨人員作證，獸骨和人骨有很大差異，人骨經埋藏土裡時間久，顏色呈咖啡色，獸骨烘烤前偏白，帶有爛肉；他曾經向林詢問為何會有大批腥臭味獸骨被運進來？林則叫他「不要問」、「烘烤裝罐就對了」，曾則回答「是豬的骨頭」。

因人骨、豬骨混雜難分，三芝示範公墓與八里慈恩納骨塔只好繼續祭祀豬骨，士林地檢署痛批業者「太離譜」，林叫屈，指連索賄又要喝花酒，「我都不敢再投標了」。

連落網時，向檢方稱不知遺骸被混入豬骨，「燒了我也認不出來」；士院審理時，連龍得否認收賄，稱只負責清點數量，不負責驗收，但證人證稱是連驗收的。

連除涉刑案外，也遭新北市政府移送公懲會。原本公懲會為避免懲戒處分與刑事裁判歧異，2014年7月時曾議決在刑是判決確定前停審，但去年公懲會依職權撤銷停止審議程序的議決而繼續審理，判連撤職並停止任用4年。

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