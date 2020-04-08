房客深刺房東14公分 凶刀扔土地公廟「消業障」判無期

男子游洛興積欠150元房租，被郭姓房東鎖在門外無法回家，找對方理論又辯輸，前年9月買水果刀刺死郭，事後還把凶器丟至土地公廟「消業障」。新北地院依殺人罪判游無期徒刑，褫奪公權終身；案經上訴，高等法院認為他仍寄信恐嚇被害家屬，犯後態度不佳，今駁回上訴。

游洛興（36歲）有毒品、竊盜、殺人未遂等前科，是新北市永和地區的治安列管人口。游因為工作不穩定，付不出一個月9千元的房租，與房東約定日繳300元後入住，但還是經常拖延遲繳，雙方多次爭吵。

2018年9月16日，因游只付了150元，房東將他鎖在門外。游理論、要求開門，郭拒絕，他心生不滿，跑到雜貨店買刀、買酒折返行凶。郭姓房東遇刺後，雖跑到屋外向路人求救，但因為左胸中刀，失血過多死亡。

「自己雖然有吸毒，但沒有瘋到會取人性命，整起事件是意外。」游聲稱自己只是一時氣憤，想嚇嚇對方，沒有殺人意圖，但因為他警詢時曾坦承殺人犯行，還說丟凶刀是為了消業障，新北地院認為他說詞反覆。

死者左胸刀傷深達14公分，與水果刀刀身長度差不多，幾乎整把刀都插進死者體內，證人也指游與房東爭吵時曾面露凶光；一審審酌游有多項前科，構成累犯，判他無期徒刑。

游認為一審刑期過重而上訴。高院開庭時，法官詢問「有和被害人和解嗎？」游答「目前沒有」。律師辯稱，游有身心障礙證明，曾至耕莘醫院看精神科，聲請精神鑑定；公訴檢察官表示，若是飲酒才導致精神出狀況，顯然是原因自由行為，若游主張是傷害致死、正當防衛，「有點離譜」。

高院今宣判時，審判長指游插進死者體內的刀刃長14公分，而且刀還反拿、用右手刺，殺人犯意明顯，事後還寄送恐嚇信給被害家屬，因此駁回上訴。