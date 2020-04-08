「賭神」吸收他擔任詐團車手 還駕車載他提贓款判刑

游姓青年被詐團吸收，擔任提領贓款的車手，由綽號「賭神」男子載他去提款，再由他將所提領款項交給「賭神」，詐團先後向7名被害人共詐財新台幣106萬餘元，游姓青年獲得提領金額的1.5%，台中地院依加重詐欺罪將他判刑1年10月。

游姓青年（21歲） 在微信通訊軟體內認識綽號「賭神」的男子後，「賭神」叫他從事詐欺車手提領行為，他否認參與犯罪組織犯行，辯稱他雖知所提領款項為犯罪所得，但過程中只有跟「賭神」聯繫，與其他人均不認識，不知這是一個組織。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，游姓青年自2017年5 月15日，參加綽號「賭神」、「阿良」、張男、顏男等人組成的詐騙集團，擔任提領詐騙贓款之「車手」工作，並約定可獲得提領金額1.5%報酬。

分工方式為由綽號「賭神」男子搭載游至台中市大里區、霧峰地區的提款地點後，交付人頭帳戶提款卡予游，由游前往領款，領得款項後，將贓款及提款卡交付「賭神」，再由「賭神」給付薪水予游峻邦。

詐團從同年5月15日至5月25日，由詐團成員打電話給7名被害人，佯稱自己是被害人的兒子、親戚、朋友，因支票到期急需款項，分別詐騙3至30萬元不等，共詐財106萬餘元，再由「賭神」載游提領贓款，經警逮獲游姓青年。

法官審酌游正值青年，非無謀生能力，不思循正當途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得金錢，滿足一己物慾，而加入詐騙集團，危害社會治安及人際信任，除使檢警追查困難外，使被害人無從追回被害款項，予以判刑。