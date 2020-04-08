台南議員洪玉鳳涉詐助理費上千萬 貪汙等罪判刑獲緩刑

國民黨籍台南市議員洪玉鳳及先生郭勝煌（服務處主任）被控以人頭擔任助理或以少報多，向市議會詐領改制後一至三屆議員助理補助費計1134萬多元，檢方依貪汙治罪條例及使公務員登載不實公文書罪起訴，洪夫婦自白犯行且已全數繳回犯罪所得，檢方向法官聲請減輕其刑。台南地院今宣判洪、郭兩人均判2年、緩刑5年，繳交公庫100萬元，褫奪公權5年，可上訴。

檢方調查，洪及郭雖有實際聘用多名公費助理，但仍以人頭助理詐領相關助理費用，且得知朱姓及黃姓2名助理因個人債務因素，不願具名擔任議員公費助理，洪、郭等人向6位知情及1位不知情人士借用個人名義，由郭製作不實聘書、台南市議會議員自聘公費助理遴聘異動表等資料及檢附個人薪資帳戶存摺影本，向市議會申請公費助理補助。

2人致使不知情的市議會承辦人員形式審查文書後，依申請資料將各項助理不實事項輸入電腦，並按月登載在市議會補助議員雇用助理人員經費印領清冊，按月撥付助理補助費用及年度春節慰勞金，計達2653萬3440元。郭領出所有款項，僅支出部分金額作實際薪資，其餘1134萬多元均供洪私人花用。