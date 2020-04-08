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網路照「騙」！百公斤男以型男照網騙6女數十萬被判刑

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
賴姓男子身材壯碩超過百餘公斤，以網路取得型男照片交友，向女方恐嚇取財，前年被警方逮捕移送法辦。記者卜敏正／翻攝
賴姓男子身材壯碩超過百餘公斤，以網路取得型男照片交友，向女方恐嚇取財，前年被警方逮捕移送法辦。記者卜敏正／翻攝

賴姓男子假借網路型男照片，透過網路平台認識許姓等6名女子，得知許女等曾被男友拍裸照，即假冒女子前男友傳訊息恐嚇丶詐財，向6名女子共詐得68萬餘元， 檢方訊後依恐嚇取財罪提起公訴，嘉義地院判處1年4個月徒刑、不得易科罰金，另判1年徒刑得易科罰金。

雲林縣30歲賴姓男子身材壯碩超過百餘公斤，3年前以網路取得型男照片，在BEE TALK通訊軟體與許女結識，透過花言巧語、噓寒問暖，卸除女方心防，許女傾訴過往感情不順，及曾被前男友拍裸照等秘密，賴隨即假冒前男友，傳送訊息恫稱持有裸照，威脅匯款，否則要將裸照散布到色情網站。

賴男再以LINE通訊軟體向許詐稱，某臉書社團發現有疑似許不雅照，他可以處理這事情，之後傳送砸毀手機照片，並向許表示事件已經處理，向許詐取3萬元處理費；賴之後以類同手法，又詐騙吳、黃、吳、邱、許等女子，警方獲報後將賴逮捕。

「不要輕信網路花言巧語！」當初承辦本案員警直言，本案受騙女子都涉世未深，與賴男網路聊天後，被賴的花言巧語欺騙，「說出」被拍裸照、親密照片往事，賴男即以此威脅詐財，因此留下惡夢，提醒男女熱戀，不要輕言拍攝不雅裸照、親密影片。

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