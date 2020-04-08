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涉用人頭詐領助理費 新北市議員王淑慧被聲押

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北市議員王淑慧在立委任內把提案往嘴裡塞，阻擋親民黨提案，引起外媒關注。本報資料照片
新北市議員王淑慧在立委任內把提案往嘴裡塞，阻擋親民黨提案，引起外媒關注。本報資料照片

民進黨籍新北市議員王淑慧涉嫌利用人頭詐領助理補助款，昨天被搜索約談，複訊後，因涉犯重罪且有串滅證之虞，稍早被新北地檢署聲押禁見。

王淑慧是現任新北市議會第三屆第四選區（板橋區）的議員，曾擔任台北縣板橋市民代表，1990年起擔任台北縣議會第12屆到第14屆議員，2001年參選立委當過2任立法委員，曾為阻提案而將提案往嘴裡塞，2008年連任失利後，2010年再戰新北市議員，當選連任至今。

據了解，新北市議會設有議員公費助理補助，實報實銷，一名議員一個月最多可請領24萬元。調查人員發現，王淑慧涉嫌利用已離職的助理資料繼續請領補助款，也有利用人頭請領情況，初估不法所得約數百萬元。

新北市議員涉貪案件頻傳，除了王淑慧，同黨議員陳科名因收受廠商不正當利益及賄款，替廠商施壓新北市政府催辦建照，本月1日被新北地院依貪汙治罪條例判刑10年8月。此外，同黨議員高敏慧和國民黨籍議員鄭戴麗香也因詐領助理補助款分別被新北地檢署起訴和調查，讓地方人士不勝唏噓。

民進黨 陳科名

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