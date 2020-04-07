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滅對手雄風還恥笑「選不上」 女里長候選人身背35罪嫌

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市左營屏山里陳姓女里長候選人多次恐嚇、侮辱對手，甚至還破壞對手住家，遭橋頭地檢署依公然侮辱、強制、毀損、恐嚇等35罪嫌起訴。記者賴郁薇／攝影
高雄市左營屏山里陳姓女里長候選人多次恐嚇、侮辱對手，甚至還破壞對手住家，遭橋頭地檢署依公然侮辱、強制、毀損、恐嚇等35罪嫌起訴。記者賴郁薇／攝影

前年九合一大選紛爭難解，高雄市左營屏山里陳姓女里長候選人選前就曾用肉身阻擋對手車輛進出，落選後更變本加厲，當眾嗆同樣落選的洪姓對手「選兩次沒選上，還出來選第三次」、「我笑你沒有LP」、「笑死我」，甚至惡意破壞洪住家的水管、壁面。橋頭地檢署偵結，依毀損、恐嚇公然侮辱等共35罪嫌，將陳女起訴。

起訴指出，陳姓女里長候選人跟洪姓對手已是老鄰居，兩人同樣投入前年里長選舉，因此結下樑子；陳從前年9月開始，先是席地坐在鐵捲門前的人行道上，讓洪的車子無法順利駛出，以此限制洪的行動。選後，陳不只辱罵洪「沒懶趴」，還直嗆「洪大里長，很愛當里長，選三次都沒選上」，還訕笑「老奸巨猾」，反酸洪是「詐騙集團」。

檢警調查，陳不單是出言辱罵，還恐嚇說「我要跟你同歸於盡」、「有種不要出門」、「好戲才剛要開始」，更多次出手破壞伸手洪住處的門窗、牆面，甚至在洪伸手要觸摸逃生窗時，恫嚇「你好膽伸手出來，伸出來我就敲斷你手」；惡劣行徑持續到去年九月初，洪被折磨長達1年。

陳女到案部分坦承鋸斷洪男房屋排水管、挖鑿牆壁等，但都狡辯說那是自家牆面。至於侮辱、恐嚇言論，陳女則辯稱，在自言自語、屬於言論自由範疇。然而，檢察官調閱現場畫面，發現陳女確有破壞、侮辱行為言論，罪證確鑿，涉嫌公然侮辱、強制、毀損、恐嚇等35罪，檢方依法起訴。

橋頭地檢署起訴指出，陳女長期以來針對洪，遭洪多次提告，惡性重大，請求法官從重量刑。

恐嚇 公然侮辱

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