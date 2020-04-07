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瑞傑房地產吸金案外案 兩警涉洩另案偵查秘密遭約談

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北聯幫主「平哥」王際平因參與瑞傑房地產吸金案被起訴，檢調偵辦時從王被查扣手機中發現台北市刑大毒緝中心簡姓小隊長、內湖分局李姓小隊長曾與王不當聯繫，涉洩漏另案偵查秘密。台北地檢署今指揮調查局搜索並約談兩警，另傳喚王至北檢第五辦公室作證，訊後依刑法洩密罪命簡姓及李姓小隊長各以5萬元交保。

瑞傑國際地產公司被控涉嫌向民眾招攬投資泰國房地產，並保證前兩年獲利10%，不法吸金6億3316萬1303元，逾2百人受害。今年2月間，北檢依違反銀行法等罪將公司登記負責人台東市前市長陳建閣、王際平等13起訴。

檢調查出，該公司在北市大同區重慶北路辦公室召開說明會，分別由美女講師「Ruby」李怡君等人負責向民眾說明投資方案，佯稱在泰國春武里府投資興建「瑞傑花園」建案，該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，鎖定中高階外派人才租屋需求，租金回報率豐厚，「早投資早享受」，但該建案興建不久便停工。

團隊宣稱，每單位新台幣100萬至200萬元，即可輕鬆入手泰國房產，並保證前兩年可獲利10%。其中一名投資顧問是本土劇演員「成潤」陳伯偉，他自稱拍片之餘會抽空前往到泰國，拜訪當地辦公室、勘查建案工地，實際了解環境發展。

事後，出現投資人拿不到紅利，面臨血本無歸等情況，吸金案因而曝光。檢調偵辦該起吸金案時，從王際平扣案手機中發現，簡姓、李姓兩名員警曾在偵辦另案時與王有不當聯繫，涉嫌洩漏另案偵查秘密。

北市刑大主動調查後將兩警移送北檢偵辦。據悉，兩警今被搜索約談時出現感冒症狀，適逢新冠肺炎疫情，調查官初訊後不會將兩警移送北檢，檢察官將透過視訊遠距複訊。

泰國 吸金 北市

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