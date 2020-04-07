看電視轉台釀親兄弟互毆 弟弟竟活活打死哥哥

桃園莊姓男子和大他9歲的哥哥因看電視轉台起衝突，哥哥作勢朝他揮舞美工刀，他情緒失控持木椅狂毆哥哥的頭，打到斷裂還繼續用木條攻擊，把哥哥打到頭顱骨折、顱內出血搶救3天不治；法院考量，莊因細故毆死哥哥，但因自首、主觀無殺人犯意，依傷害致死罪判莊有期徒刑5年。

起訴指出，莊男（46歲）和哥哥（55歲）去年7月27日晚上5點多在家喝酒看電視，2人因為切換頻道意見不同而大吵，哥哥隨手拿起美工刀作勢朝弟弟揮舞，弟弟不甘示弱拿一旁木椅猛砸哥哥頭部，打到椅子斷裂繼續持木條攻擊5下。

莊見哥哥倒地昏迷，驚覺自己下手過重，主動打電話自首。他哥哥搶救3天仍因顱骨骨折、顱內出血引發敗血症宣告不治；檢方訊時，莊坦承酒後失控，莊母也證稱有聽到2個兒子吵架互毆。

檢方認為，莊和哥哥無宿怨，因酒後才起糾紛，難認莊主觀上有殺人犯意，但他身為智識正常成年人，應知頭部屬重要器官仍猛力攻擊，今年1月依家暴傷害致死罪嫌起訴。

法院考量，莊和哥哥為親兄弟，僅因細故就持木椅、木棍攻擊對方頭部致死，犯罪所生危害重大，自我管理情緒能力、尊重他人身體法益觀念均有待加強，考量莊符合自首要件，犯後態度良好，素行良好，審酌後依家暴傷害致死判處莊有期徒刑5年。