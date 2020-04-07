楊秋興籲韓國瑜自動請辭 「不能寄望被疫情拯救」

由於罷免高雄市長韓國瑜的二階段連署預計今天過關，前高雄縣長楊秋興今天下午為了被韓國瑜提告妨害名譽，到雄檢出庭，談及此事時說，罷免通過的機會很高，希望韓國瑜知所進退，自動請辭，也能免除辦理投票的支出，替市庫省下2億元。

針對楊秋興呼籲韓國瑜應自己請辭，高雄市府新聞局長鄭照新僅回應，「市府專心市政防疫，捍衛市民權益為重」。

楊秋興說，現在防疫期間韓國瑜又告他，確實很不智，韓應忙於施政，他覺得罷免50多萬人連署，二階段通過機會很高，呼籲韓國瑜「知所進退、自動請辭」，韓不應寄望會受到疫情拯救；楊也指，韓曾說過希望離開時不帶遺憾，「那應該自我請辭，會很瀟灑，否則被罷免成功很難堪、滿身遺憾離開高雄。」

楊秋興另還說，高市府財政局說過財政困難，若罷免已經成案，要不要投票就在韓本身，若自動請辭、不用勞師動眾辦投票，市庫少2億支出，楊再呼籲「要有智慧，知所進退，瀟瀟灑灑離開高雄市，否則下場難堪」、「你（指韓）就不要讓高雄市政空轉，放過高雄市民，也放過中國國民黨，只要韓國瑜陰影存在一天，國民黨就沒翻身之日。」