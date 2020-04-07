影／指涉韓國瑜有小三挨告 楊秋興首出庭

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
前高雄縣長楊秋興（右）今天到高雄地檢署出庭。記者林伯驊／攝影
前高雄縣長楊秋興（右）今天到高雄地檢署出庭。記者林伯驊／攝影

前高雄縣長楊秋興遭告妨害名譽今天下午赴高雄地檢署出庭，庭訊後他證實，是被高雄市長韓國瑜提告，起因他去年8月12日、9月12日在臉書貼文，抨擊韓「小三、酗酒、夜店 是現在進行式啊」等語；至於是否和解？楊秋興說「不一定啦，也不是操之在我」，律師洪條根直言「現在吵這個對他（指韓）不利啦！」

今天庭訊不到1小時，楊秋興步出地檢署時媒體追問「被提告與新莊王小姐有關嗎？」，楊回應，是其中之一，對方指控他有說草包、小三，「我有在臉書寫，但民間已經講了很久」、「這部分不只可受公評，我們多多少少會有了解」。

楊秋興還說，吳子嘉講韓最多，只是講錯了一點就是「有小孩（指有私生子）」但吳子嘉跟韓已和解、韓同意撤告，「所以小三沒問題嘛」。

據了解，楊秋興8月12日臉書粉絲頁寫「韓最擅長打預防針，說二十年前多麼的靡爛，現在已改頭換面且還背誦心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！又怎麼說呢？」導致3天後國民黨開除他黨籍；9月12日楊秋興又針對國民黨刊登報紙全版廣告，臉書發文「今國民黨提出的人選被視為草包、愛説謊、小丑、常説粗俗的話，無德、無能、無才的總統候選人，怎麼向社會交代呢？怎麼對得起人民呢？怎麼對得起國家呢？」此兩則貼文，疑似因此被韓國瑜提告。

韓國瑜今天未到，由律師出庭，律師低調透露受韓國瑜委任，去年在台北地檢署提告，案件移轉至雄檢。高雄市府新聞局長鄭照新說，「非市政議題，進入司法程序之事，尊重司法專業不多評論，市府專心市政與防疫，捍衛市民權益為重。」

楊秋興去年8月12日在臉書貼文，3天後國民黨決議開除黨籍，韓國瑜也對他提告。圖／翻攝楊秋興臉書
楊秋興去年8月12日在臉書貼文，3天後國民黨決議開除黨籍，韓國瑜也對他提告。圖／翻攝楊秋興臉書
楊秋興（右起）及委任律師洪條根。記者林伯驊／攝影
楊秋興（右起）及委任律師洪條根。記者林伯驊／攝影
楊秋興去年9月12日在臉書貼文，疑似因此遭韓國瑜提告妨害名譽。圖／翻攝楊秋興臉書
楊秋興去年9月12日在臉書貼文，疑似因此遭韓國瑜提告妨害名譽。圖／翻攝楊秋興臉書

韓國瑜 楊秋興 國民黨

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