總統府旁豪宅行賭 前美軍等17人遭逮

台北市警方日前在總統府旁一處豪宅查獲非法賭場，一名美籍男子與女友在自家豪宅中，以德州撲克玩法經營賭場，警方去年底接獲舉報後積極蒐證，上個月見時機成熟，持票上門搜索，當場查獲現場負責人及賭客共17人，詢後分別依賭博罪送辦、以社維法裁罰。

警方調查，48歲的美籍男子Jason曾在美從軍，退役後來台，與40歲的張姓女友從事服裝貿易工作；他們每個月以10萬餘元價格，在總統府旁一處豪宅租房，因Jason愛好德州撲克，是某撲克協會會員，每週末都找來同好在租屋處玩德州撲克。

警方去年10月間接獲舉報展開調查，今年3月8日凌晨見時機成熟，持搜索票上門逮人，當場查獲Jason及其女友、藍姓女荷官、林姓男荷官，以及賭客13人，現場查扣賭資約4萬5000元、抽頭金1萬餘元；警方將相關人等帶回派出所偵詢後，依社會秩序維護法裁罰賭客，並將Jason等4人依刑法賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。

對此，今天有媒體報導，警方當時逮捕近50名賭客，且承辦此案警官是透過台北市議員徐立信協助，才突破偵辦瓶頸，順利破獲該賭場；警方則說，此次行動只查獲17人，全案也是警方積極蒐證偵辦，無透過議員民代協助接洽，有員警私下不禁表示「怎麼跟事實差那麼多？」