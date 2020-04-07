名嘴指陳明文「喬」女法官丈夫人事案 判拘役

媒體人、政論名嘴黃越宏指民進黨立委陳明文「喬」審判他案子女法官丈夫的人事案，陳明文認為指述不實，自訴黃加重誹謗；台北地院審理，黃否認犯罪，法官認定黃犯散布文字誹謗罪，今天判黃拘役50日，得易科罰金5萬元。

黃越宏今天說，陳明文為自訴案出庭作證時，法庭上滿口謊言，承審法官還講了一句名言「今天只是作證、不勘驗」；黃說，陳明文安排嘉義人在司法圈擔任重要職務，從司法院長許宗力到法院院長都是他的人，對於被判拘役刑，會提上訴。

陳明文自訴指出，黃越宏2017年9月20日在「法治時報」網站為文，稱「外傳，陳明文利用『英系』以及『立委』的影響力，將陳珍如庭長的老公陳琪璜，從中油公司的高雄廠調回『嘉義』，讓兩夫妻不用再分隔兩地」。

黃越宏於2017年9月26日在同一網站稱「負責承審陳明文二審案子的庭長陳珍如，她的老公在中油上班，一直派駐高雄，無法回到老婆身邊…陳珍如開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來…」，犯加重誹謗罪

陳明文還指控，黃越宏2017年9月21日在民視「政經看民視」節目中稱「…目前專門幫陳明文打官司的律師叫蔡碧仲現在是法務部次長…，小英身邊的人，利用他的影響力，這樣影響官司…，這個庭長，她的老公在中油，陳立委也影響力，影響到她老公會升遷…」，犯加重誹謗罪。

法官認為，黃越宏以不實言論貶損陳明文聲譽，兼衡黃犯罪動機、犯後否認犯行的犯後態度及其智識程度，判黃拘役50日。