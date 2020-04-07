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三重比特幣交易搶案 6嫌起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
黃姓男子佯稱有便宜的比特幣要賣，卻伺機持刀行搶買家。示意圖／路透
黃姓男子佯稱有便宜的比特幣要賣，卻伺機持刀行搶買家。示意圖／路透

新北一名黃姓男子缺錢花用，竟與江姓、賴姓等5名男子合謀，佯稱有便宜的比特幣要賣，伺機持刀行搶買家，得手463萬餘元。特別的是，江事後帶著女友南下嘉義躲藏，警方還沒找上門，先被買家發現行蹤押走，衍生妨害自由案外案；新北地檢署偵辦搶案，由於黃是趁買家防備不及搶走放在地上的現金，最後是依搶奪罪起訴黃和5名共犯。

去年5月8日，黃男佯稱要賣比特幣，委由2名廖姓男子幫忙找買家，得知卓姓男子有興趣，隨即約人在新北市三重區重新路一處會議室交易，但實際竟與賴姓、江姓、王姓、施姓和劉姓5名男子分工行搶，由黃、賴、王3人分持刀槍行搶，江、施、劉3人負責把風接應。

事發後，三重警方逮到黃、賴等人，但唯獨不見江的下落。原來江帶著女友逃到嘉義投靠親戚避難，但警方找上門前，他就先被買家的人馬找到，最後連累女友和陳姓友人被押上車帶走，經嘉義警方勸誡對方投案才獲釋。

新北地檢署調查比特幣搶案，黃男矢口否認搶奪，但他坦言有拿買家放在地上的現金袋，也承認有在十八王公廟將錢分給江、賴、施3人，加上在場人士均證稱他有喊「別動，搶劫」等語，因此檢方最後未採信他的說法。

比特幣 嘉義

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