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撿東西車輛衝捷運站撞死人 無照司機和雇主慘賠逾4百萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
劉姓男子無照駕駛小貨車上路彎腰撿東西，造車輛失控撞擊坐在捷運站出口階梯上休息的一對夫妻。圖為翻攝畫面
劉姓男子無照駕駛小貨車上路彎腰撿東西，造車輛失控撞擊坐在捷運站出口階梯上休息的一對夫妻。圖為翻攝畫面

劉姓男子去年無照駕駛小貨車上路，他在車內彎腰撿東西，造成車輛失控衝上捷運站出口階梯，撞擊坐在階梯上休息的一對夫妻，造成薛姓男子輕傷、其妻身亡。家屬提告求償，台北地方法院判劉、劉的雇主應連帶賠償483萬餘元，可上訴。

劉的駕照已經被吊銷，去年7月6日上午11時許仍駕駛小貨車上路，替翁姓雇主沿途載運資源回收物品，未料他行經台北市忠孝東路時，低頭撿拾車內的掉落物，而造成車輛失控撞擊坐在捷運國父紀念館站一號出口階梯上休息的薛姓夫妻，造成夫妻分受輕重，妻子最後傷重不治。

薛和3名子女提告主張，劉造成家屬承受極大痛苦，而翁是劉的雇用人，有監督上的過失，應該要連帶負損害賠償責任，要求劉、翁給付喪葬費、扶養費、精神慰撫金等，共1404萬9118元。

劉抗辯，對家屬提出的金額沒有意見，他如果有能力可以做到，會盡力償還，而本件事故是他個人行為，和翁沒有關係，他當時是打算要去幫翁的忙，但沒有受雇於翁。

法官認為，劉在刑事部分被依過失致死罪判刑9月定讞，而劉在刑事偵查中也稱，是幫朋友載運資源回收，翁有說要給薪水，但沒有說給多少，當時他才去工作幾天，會盡量工作把薪水拿來賠償等，認定翁是劉的雇用人。

判決指出，翁雖經通知未到庭，也未提出書狀抗辯，但身為劉的雇用人應連帶負賠償責任，審酌案情、雙方經歷和資力等一切情狀，判劉、翁應連帶賠償483萬餘元。

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