綠議員王淑慧遭搜索 新北議會第3人

新北市議員王淑慧今遭懷疑利用人頭詐領助理費，檢調單位今早前往王淑慧位於新北市議會內的會館搜索，並帶走一小袋資料，王淑慧人已被約談到案，辦公室助理表示不知情，而王淑慧目前手機關機，暫無法取得相關回應。

王淑慧是現任新北市議會第3屆第4選區（板橋區）的議員，曾擔任台北縣板橋市民代表，1990年起擔任台北縣議會第12屆到第14屆議員，2001年參選立委當過2任立法委員，2008年連任失利，2010年參選新北市議員，成功當選連任至今。

王淑慧在新北市議會問政用心且犀利，甚至於去年車禍腳受傷，仍坐輪椅堅持到議會質詢，不過在擔任立委期間，曾朝向主席台丟鞋，也曾為了阻擋親民黨兩岸直航條款，當眾把提案塞進嘴巴裡，甚至被外國媒體報導過。

另外新北市議會第3屆議員因被懷疑利用人頭詐領助理費頻傳，包括民進黨籍的高敏慧、國民黨的鄭戴麗香等人，都曾被檢調搜索，如今王淑慧成為本屆議會第3人。