新北議員王淑慧疑詐住領補助款 今被檢調搜索

民進黨籍新北市議員王淑慧涉嫌利用人頭詐領助理補助款，今天被新北檢調搜索約談。據了解，王淑慧是利用人頭詐領市議會公費助理款項，手法與先前被起訴貪汙的同黨市議員高敏慧雷同，調查人員初估不法所得高達數百元，但實際金額還要精算，而全案也朝貪汙治罪條例偵辦中。

【中央社／新北7日電】

民進黨籍新北市議員王淑慧，涉嫌自2011年起利用人頭詐領助理費，新北地檢署今天指揮調查局新北市調查處搜索王淑慧的議員會館等處，並依違反貪污治罪條例約談王淑慧到案說明。

檢方調查，王淑慧涉嫌從2011年起，利用人頭詐領助理費，金額初估約新台幣400餘萬元，檢調今天搜索王淑慧的議員會館等處，依違反貪污治罪條例約談王淑慧及相關人士到案，目前仍在偵訊、調查中。

現任新北市議員王淑慧（64歲），選區為第四選區（板橋）；王淑慧曾任第5、6屆立法委員、台北縣第12至14屆縣議員、新北市第1、2屆議員。