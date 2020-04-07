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PO「醫院不給篩檢」文被警送辦 女網友不罰

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

汪姓女子在網路留言「現在只篩檢出國史、接觸史，政府不管社區傳染」，警方認為造謠，依社會秩序維護法函送法辦。台北地院認為，汪女赴醫院要求篩檢被拒，才發表評論，沒有散布謠言，與處罰要件不合，裁定不罰。可抗告。

刑事警察局上月接獲中央流行疫情指揮中心通報，指有網友在網路論壇「批踢踢實業坊」發表不實言論，追查發現是住台北市、從事服務業的汪姓女子所為。

刑事局調查，汪女2月28日晚間在留言欄寫「現在只篩檢有出國史、接觸史，其他被社區感染且沒出國接觸等條件，不就被放生不給驗，早說政府不管社區傳染的好嗎？」認為她的留言與防疫政策違背，將汪女轉交台北市警文山一分局處理、函辦。

法院調查，汪女辯稱她是情緒性發文，沒有散布謠言，也沒有影響公共安寧，她是因自身經驗如此才上網表述等，並沒有違法

裁定說，汪女今年2月26日去醫院檢查街，但醫院不給篩檢，「她因醫院不給篩檢才就新型冠狀病毒肺炎的篩檢對象及防治方法有所質疑」，沒有證據證明汪女有散布謠言的故意，她的言論另不足以使聽聞者畏懼、恐慌，裁定不罰。

出國 北市 警察

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