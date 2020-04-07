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毒販聲請再審求到庭陳述 最高法院駁回抗告確定

中央社 / 台北7日電

莊姓男子因販毒入監，聲請再審遭駁，抗告主張應依刑事訴訟法新規定讓他到庭陳述意見。最高法院認為抗告無理，日前駁回，並闡釋聲請再審案是否通知聲請人到庭的標準。

刑事訴訟法增訂第429條之2規定，聲請再審案件，除顯無必要者外，應通知聲請人及其代理人到場，並聽取檢察官及受判決人意見，已於今年1月10日施行。

因販毒被判刑入監的莊姓男子去年以有新事實、新證據為由，向台灣高等法院高雄分院聲請再審遭裁定駁回。

莊男不服高雄高分院的裁定提起抗告，主張應依新修正刑事訴訟法第429條之2規定給他到庭陳述意見機會，並重申有新事實、新證據。

最高法院認為，莊男所提的新事實、新證據不具備新規性，不符再審要件，另針對聲請再審案是否通知聲請人到庭的標準深入論述，認為應否通知相關人員到場，因具體個案情形不同而有別。

最高法院指出，從形式上觀察，聲請顯有理由而應裁定開始再審，若顯無理由則應駁回，例如所提的事實、證據，一望即知是在原確定判決審判中已提出的證據且經法院審酌後不採，或程序不合法且無可補正，當然不需通知到場聽取意見，以免徒然浪費有限的司法資源。

最高法院裁定進一步指出，當聲請再審是否合法、有無理由尚未明朗，非僅憑聲請意旨即可一目瞭然、明確判斷時，除聲請人已表明不願到場，均應通知聲請人及代理人到場賦予陳述意見機會，並聽取檢察官及受判決人意見，供再審法院參考。

最高法院裁定最後指出，莊男所提不符再審要件，高雄高分院駁回有理，且顯然無通知莊男到庭的必要，因此駁回莊男抗告而確定。

刑事訴訟 販毒 檢察官

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