退警評論政府賣口罩賺災難錢 民進黨告誹謗檢不起訴

新冠肺炎持續延燒，引發民眾搶購口罩，民進黨今年2月遭網友在LINE群組指「中飽私囊賺災難錢？屆時又可稱為建國基金」等語，提告侮辱公署及誹謗罪。士林地檢署日前偵結，認為林姓網友和台北市退警協會陳合良所述言論是可受公評之事，以不起訴處分。

民進黨發言人顏若芳2月4日代表民進黨至刑事局提告，指網友散布謠言，提告侮辱行政院衛福部，以及誹謗罪嫌。顏指出，提告是因為防疫視同作戰，不容國家防疫期間，假訊息流竄。

士檢清查，林姓網友今年1月31日晚上8時許，用電腦在臉書貼文「原來衛福部買口罩1.5元，賣給通路商3元，通路商先賣8元，再減成6元，衛福部和通路商一起發國難財，官員應撤職查辦。」

台北市退警協為陳合良則在2月1日中午12時許，在手機LINE通訊軟體「孫文南院」群組，發表「民進黨中飽私囊賺到災難錢，屆時又可稱為建國基金籌募款，無奈吧？」等語，並張貼林男的臉書言論截圖。

檢方指出，新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發後，主管機關徵用口罩，林、陳2人言論與口罩徵用、價格有關，並非抽象謾罵或嘲弄言語，不構成侮辱公署罪。

檢察官指出，陳男到案後提出當時媒體報導口罩價格一片6元，以及國民黨議員對於口罩價格之言論，認定陳主觀上有相當理由確信其所言為真實，尚非全然杜撰、虛妄。

檢察官認定，口罩價格、徵用方式，與公共利益有關，屬「可受公評之事」，難認陳的言論是為了損害民進黨名譽，因此以不起訴處分。