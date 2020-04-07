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被控詐欺4千萬 廣告鬼才導演喊冤反控對方詐欺

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
一名王姓女子指控廣告鬼才導演范瑞杰（原名范可欽）欠100萬元債務不還涉犯背信罪，范先前一度被台北地檢署以傳拘無著發布通緝。記者賴佩璇／攝影。
一名王姓女子指控廣告鬼才導演范瑞杰（原名范可欽）欠100萬元債務不還涉犯背信罪，范先前一度被台北地檢署以傳拘無著發布通緝。記者賴佩璇／攝影。

王姓女子指控廣告鬼才導演范瑞杰（原名范可欽）欠100萬元債務不還涉背信，范先前一度被台北地檢署以傳拘無著發布通緝。檢方發傳票要求范於今上午出庭應訊。范受訪否認不法，根本不認識告訴人。他也說，將反擊對天和開發副董事長李淵榮提告涉詐欺罪嫌。

王姓女子指控，2015年3月間，范可欽在台北市福華飯店向她借了100萬元，范還開了一張面額100萬元、發票人為范可欽、傳神娛樂股份有限公司的支票交給她，雙方約定在2016年4月間償還，但范卻欠錢不還，因此提告背信。

北檢傳喚范到案，但一直傳拘不到，今年2月27日檢方發布通緝。警方發現范可欽已從新北市搬到台中市，今年3月6日范主動前往台中市警局第五分局說明後，並將他移送北檢歸案。檢察官訊問後諭令限制住居。

檢方傳喚范於今上午11點15分出庭。范可欽受訪表示，根本不認識告訴人。他另針對李淵榮過去在媒體的不實指控進行法律反擊，捍衛名譽。

他說，針對今天背信案，在此強調目前此案僅在偵查階段，檢察官並未起訴，相信也不會起訴，因為一個與我沒有來往的人，憑著一張5年前過期無效的支票，支票既無抬頭，也從未軋進銀行，就妄自對人提告背信，沒有合約，沒有借據，那來背信。這顯然就是別有目地的誣告，意圖破壞本人名譽。

此外，去年7月李淵榮公然在媒體上指控本人以房抵債，詐欺他4000萬，當時我請他來告我，但是從去年等到今天他都沒告，一個人被詐欺4000萬，只會對媒體放話，卻不對法院提告，實在不合常理。

李淵榮多年來以公益及選美等事業包裝，宣稱要幫助本人名下板橋東方明珠免於被法拍，誘騙本人簽下1000萬本票，事後房子過戶到他太太名下，貸款還是在我名下，1000萬本票又未歸還，還惡人先告狀向媒體喊冤。

范說，將對李淵榮提出法律反擊，但我絕對不是唯一的受害者，昨天已有另一被害人對李提告了，在此我呼籲其他的被害者一起站出來。

范可欽 詐欺

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