居家檢疫趴趴走被罰100萬首例 林東京乖乖繳完錢了

新竹縣男子林東京居家檢疫期間還四處趴趴走遭重罰一百萬元，繳納期限到7日為止．林只繳5萬元後即提出訴願請求停止執行，行政執行署新竹分署今指出，林於6日繳納45萬元，今再繳50萬元，加上之前繳的5萬元，共以三張支票繳清100萬元，免於移送強制執行。

林東京因違反防疫規定遭新竹縣衛生局於3月3日裁罰100萬元，如果未於4月7日前繳清罰鍰，將遭移送行政執行署新竹分署強制執行。林先前以郵政匯票5萬元繳納，尚欠95萬元未繳納，他因不服該處分，已於30日法定期間內向縣府提出訴願，並請求停止執行。

行政執行署新竹分署指出，新竹分署於本案裁罰後緊盯後續並持續對外說明將積極強力執行，協助縣衛生局辦理移送前置作業，迫使林因輿論及執行壓力，終於在最後一天繳清全部罰鍰。