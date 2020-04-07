「暗殺蔡英文」檢保障人權 未傳喚被告逕為不起訴處分

一名陳姓女子去年12月在臉書社團留言「趕快暗殺蔡英文」，警方將她依違反總統副總統選罷法、刑法恐嚇罪移送法辦。她辯稱只是故意講反話，台北地檢署認為她因受當時選情及輿論影響，一時衝動發表政治性言論，未具體言及如何加害行為，檢方基於保障人權，援引刑事訴訟法不傳喚被告逕為不起訴處分。

檢方調查，去年12月9日，陳女在臉書社團「罷免反蔡英文粉絲團」中，羅姓網友於8日下午8點24分刊登的「蔡英文啟示我很多，我真的沒想到，在這世界上，竟然可以找到，讓我如此痛恨的人」下方留言回應：「趕快暗殺蔡英文」等文字。

彰化警局北斗分局員警網路巡邏時發現這篇「暗殺文」，不敢大意，認為她涉犯總統副總統選舉罷免法、刑法恐嚇危害安全等罪嫌，因此約詢到案。

警詢時，陳女坦承留言，但否認有犯意，辯稱是看到那篇文章覺得很生氣，只是故意講反話，沒有意圖讓蔡英文不當選的意思。警詢後將她移送北檢偵辦。

檢方查出，陳女並無暴力犯罪前科，雖留言訊息出現暗殺文字，但正值總統選舉選情激烈，她受當時選情及輿論影響，在臉書上發表政治性言論，應係一時衝動所致，且未具體言及如何為何加害行為。

檢方認為，陳女留言訊息尚無針對任何事實作陳述，更遑論有散布謠言情事，不構成總統副總統選舉罷免法第90條。

再者，這是警察執行網路巡邏時發現，其惡害並未告知蔡英文，雖以文字發洩不滿情緒的用字遣詞或有過度，並非妥適，但難以據此認定其有恐嚇蔡英文生命、身體危害安全之犯意，不符合刑法第305條恐嚇危害安全罪構成要件。

此外，刑事訴訟法第228條第3項及司法院院字第403號解釋，均指檢察官對於告訴或告發案件，偵查結果無須傳喚被告，已足認為所告事實嫌疑不足或行為不成立犯罪者，即可逕為不起訴處分，因此自得不傳喚陳女，以免人權侵害。