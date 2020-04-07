南檢偵辦「撒旦之母」炸彈客 依槍砲等罪嫌起訴

炸彈客吳富鋐涉嫌不滿政局及時事，於去年12月總統大選期間，在國民黨台南後壁區黨部大門放置爆裂物，警方查出爆裂物是有「撒旦之母」之稱的土製TATP，並在高雄駁火128槍、5顆催淚彈才逮捕吳，台南地檢署偵查終結，依違反槍砲、恐嚇公眾及妨害公務等罪嫌提起公訴。

南檢指出，吳（48歲）經由網路上資訊自行習得製作TATP炸彈(俗稱撒旦之母）技能，分別於2018年8月6日、108年7月6日及同年11月23日，以假名申請拍賣網站帳號，訂購變壓器、丙酮等製造爆裂物物品。

吳再涉嫌偽造「國防部軍事情報局」證件向白牌計程車司機賀俊豪（24歲）謊稱是軍情局人員，承諾每月給付賀5萬元，吸收賀幫他承租製作爆裂物場所、代收包裹等工作。

去年11月4日，兩人共同混合丙酮、雙氧水強酸等化學物品彈，賀遭噴濺灼傷眼睛，吳未依約給付工作薪資予賀，賀萌生退意拆夥。

檢察官查出，因時值正、副總統選舉期間，傳媒播送有關候選人間指摘與攻訐，加深吳憤世不平，先於108年12月8日、9日購買製造爆裂物原料，藉以製作TATP爆裂物，再於去年12月12日凌晨5時3分，駕駛租賃車前往國民黨台南市後壁區黨部附近，下車步行黨部前，將自製TATP柴油炸彈以塑膠提袋包裝放置於該黨部前，並曾以遙控器進行起爆。

但炸彈未爆炸，同日下午1點多，黨部主任莊永瑞發現有異報警處理，經警調查發現塑膠提袋內物品，經鑑識人員確認為高爆性TATP炸彈後循線追查。

去年12月13日晚間6點50分，吳藏匿在高雄，警方上前圍捕，吳查覺有異將大門反鎖拒絕開門並與警方對峙，再從窗戶向警方丟擲裝有400公克TATP高爆裂物寶特瓶，幸未引爆。

警方唯恐吳引爆房間內爆裂物造成附近住戶更大傷亡，採取強勢攻堅行動，並發射瓦斯煙霧彈迫使吳開門投案，吳仍不為所動，他爬行至房間外走道時，仍左手持炸彈遙控器、右手持槍抵住頭部，揚言與警方同歸於盡，警方趁吳注意時使用警械擊中始順利逮捕。

吳涉及行使偽造準私文書、使偽造特種文書及槍砲造爆裂物、恐嚇公眾罪、妨害公務等罪嫌。賀涉製造爆裂物未遂罪嫌。吳目前羈押台南看守所，他供稱，他不滿政局及時事才製作炸彈。